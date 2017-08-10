«Ланта-банк» требует банкротства компании «Союз»

АО «Коммерческий банк «Ланта-банк» подало в арбитражный суд Новосибирской области иск о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Союз». Банк требует с компании 93, 34 млн руб.

В картотеке арбитражного суда Новосибирской области 9 августа был опубликован иск от АО «Коммерческий банк «Ланта-банк» к ООО «Инвестиционная компания «Союз». Финансовая структура требует банкротства компании, оказывающей финансовое посредничество. По данным ЕГРЮЛ, дополнительным видом деятельности организации является покупка и продажа земельных участков.

Генеральным директором ООО «Инвестиционная компания «Союз» является Татьяна Купцова, учредителем Александр Михайлов.

ООО «Инвестиционная компания «Союз» задолжало «Ланта-банку» 93,34 млн руб.

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