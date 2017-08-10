За полгода в регионах введено 237 тыс. кв. метров торговых площадей

За первое полугодие 2017 года, по данным Colliers International, в регионах России было введено 237 тыс. кв. метров торговых площадей в качественных ТЦ, что в два раза больше, чем за аналогичный период в Москве. В Новосибирске, в частности, начал работу ТРЦ «Эдем» в Академгородке.

Треть всего регионального ввода в объеме 237 тыс. кв. метров за первое полугодие 2017 года, согласно данным Colliers International, пришлась на Воронеж, а крупнейшими открытиями стали третья очередь МФК «Галерея Чижова» в Воронеже и ТРЦ «Ривьера» в Липецке. Новосибирск также внес свою лепту в общий зачет – в городе был сдан в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Эдем» площадью 37,5 тыс. кв. метров.

Общее предложение торговых площадей в регионах России на данный момент составляет 16,3 млн кв. метров, обеспеченность населения качественными торговыми площадями – 181 кв. метр на 1000 человек. Непосредственно в Новосибирске – 323 кв. метра на 1000 жителей, на территории Сибири его опережает лишь Красноярск с показателем в 397 кв. метров.

По оценкам Colliers International, более 3 млн кв. метров торговых площадей в регионах России заморожены на разных этапах строительства, еще более 4,5 млн кв. метров — так и остались на уровне анонсированных проектов.

Ключевыми площадками в регионах для открытия сетевыми ритейлерами новых магазинов либо выхода бренда на рынок города остаются торговые центры сетевых девелоперов, к примеру, «МЕГА», отмечают эксперты. Наравне с ними выступают новые крупноформатные проекты, предлагающие качественные торговые помещения, соответствующие актуальным требованиям ритейлеров, такие как ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске, ТРЦ «Ривьера» в Липецке, ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в Тюмени.

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