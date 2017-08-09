Мэрия Новосибирска планирует очистить город от избыточной рекламы

В соответствии с приоритетами, обозначенными на ближайшие несколько лет в мэрии Новосибирска, в числе которых создание и развитие зеленых зон и комфортной городской среды, мэр Анатолий Локоть поставил перед подчиненными задачу оптимизировать количество рекламы на улицах и фасадах зданий. Федеральные программы, которые сегодня реализуются, предполагают качественные улучшения городской среды. И, безусловно, без изменения подходов к размещению рекламных конструкций добиться этого невозможно.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 3 августа, от жителей города поступают многочисленные жалобы и обращения, касающиеся чрезмерного количества наружной рекламы на улицах и фасадах Новосибирска. Как результат перед специалистами мэрии в начале 2017 года была поставлена задача проработать вопрос по сокращению количества заполонившей город рекламы: сегодня в городе только отдельно стоящих рекламных конструкций установлено почти 3000.

Кадровые перестановки в помощь очищению города от рекламы

Напомним, что более трех месяцев назад в мэрии Новосибирска произошли кадровые перемены: председателем комитета по рекламе и информации стал Дмитрий Лобыня, сменивший на этой должности проработавшего четыре года Сергея Мурзинцева.

Перед новым главой комитета встала конкретная задача — разработать программу оптимизации рекламного поля города, то есть сокращения количества рекламных конструкций. Документ должен быть готов к сентябрю, когда горсовет начнет свою работу после летних каникул. На текущий момент комитетом уже проведен анализ существующих рекламных конструкций на территории города, однако, как считают в мэрии, процесс должен вестись более интенсивно. В течение месяца комитетом должна быть проведена работа по актуализации схемы размещения рекламных конструкций на территории города в соответствии с законодательными требованиями.

Кроме того, по распоряжению мэра была создана специальная рабочая группа, в которую вошли главный архитектор Новосибирска, руководитель комитета по рекламе, депутаты горсовета, а также представители правового департамента. Задачей группы станет поадресное определение, какие из рекламных конструкций не соответствуют нормативам и техническим требованиям безопасности, портят внешний облик города, а также сколько из них предстоит убрать и в какие сроки. Рабочую группу возглавил заместитель мэра Артем Скатов

Что будет сделано?

В мэрии Новосибирска отмечают, что в первую очередь необходимо решить проблему с излишним количеством рекламы на центральных улицах и фасадах домов, в том числе имеющих архитектурную ценность. Однако Анатолий Локоть на встрече с журналистами 3 августа отмечал, что, по его мнению, на сегодня Красный проспект выглядит более выигрышно по сравнению с другими улицами города: его удалось более или менее освободить от рекламы. «Но если мы посмотрим на улицу Карла Маркса, на площадь Калинина и дальше по периферии, то очевидно, что у нас рекламы больше, чем надо», — отметил мэр города.

Помимо пл. Калинина и ул. Маркса, мэра также смутили «причудливые» рекламные конструкции на площадях Станиславского, Труда и Энергетиков, о чем он говорил 23 января текущего года в мэрии в рамках прошедшего там аппаратного совещания.

Хаотичность форматов и видов рекламы, которые заполонили город, уродует облик Новосибирска, уверен мэр. Необходимо разработать единый стиль оформления фасадов зданий в городе и так называемый «визуальный код» присутствия рекламы на улицах.

Значительно проще властям решить вторую задачу — исключить случаи, когда реклама может создавать угрозу безопасности дорожного движения. Не стоит забывать, что на данный момент в России реализуется проект «Безопасные и качественные дороги», одна из его целей — снижение аварийности и повышение безопасности движения. Кроме того, с 1 января 2020 года обязательным к применению станет ГОСТ в отношении согласования размещения наружной рекламы на автомобильных дорогах.

Сократятся ли доходы в бюджет от рекламы?

Вопрос регулирования количества рекламных площадей важен и с точки зрения поступлений в казну. На сегодня размещение рекламы — солидный источник доходов городского бюджета. В 2016 году он составил более 128 млн рублей и 95,2 млн рублей — за первое полугодие этого года. Кроме того, участники рекламного рынка платят и налог ЕНВД, который также целиком идет в бюджет города. Поэтому сокращение количества рекламы должно быть компенсировано другими источниками финансирования. Как отмечает Анатолий Локоть, необходимы взвешенные действия. Важно найти баланс в принимаемых решениях: с одной стороны — изменить внешний облик города, с другой — не нанести ущерб его финансовым интересам.

Опыт других городов России показывает: сокращение рекламы без затрагивания интересов бизнеса возможно, «и рекламщики это понимают», утверждает мэр. По словам Анатолия Локтя, он уже несколько раз встречался с обществом рекламных операторов Новосибирска, общий язык с которыми найти удавалось.

Таким образом, в мэрии рассчитывают, что рекламное сообщество согласится с доводами властей и не будет препятствовать приведению внешнего облика Новосибирска в достойный вид.

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