Тариф на проезд в общественном транспорте в Новосибирске может вырасти. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал ставшую известной вчера информацию о повышении тарифа на проезд в метро до 23 рублей. Он не исключил, что цена билета на проезд и в другом городском общественном транспорте в Новосибирске может вырасти. В текущий момент, подтвердил глава региона, в правительстве рассматривается целесообразность роста тарифов.

«Мы обязательно должны рассмотреть предложение метрополитена. Сейчас по этому вопросу ведется работа. Тарифный регулятор рассматривает тариф и по другим отраслям, экономическую обоснованность увеличения цены», — заявил губернатор, добавив, что предложение тарифного регулятора и его оценку правительство рассмотрит на совете по естественным монополиям.

Губернатор заметил, что сейчас «предвкушать какое-то решение рано».

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