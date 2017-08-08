Экс-глава исполкома новосибирского отделения «Единой России», бывший ио руководителя приемной Дмитрия Медведева в Новосибирске и бывший депутат заксобрания Новосибирской области Сергей Субботин устроился на работу в Москве. Перед выборами в Госдуму на праймериз ЕР он занял непроходное место в партсписке и был одним из авторов письма секретарю генсовета ЕР о «нарушении внутрипартийной демократии».

Сергей Субботин сейчас работает заместителем главы управы района Ховрино города Москвы по работе с населением. В его подчинении отдел по взаимодействию с населением, служба по организационной работе и служба по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и материально-технического обеспечения.

Напомним, что Сергей Субботин был депутатом законодательного собрания Новосибирской области пятого созыва (до 2015 года). Но переизбираться в региональный парламент не стал. Уже тогда шли разговоры о том, что Субботин ищет работу в исполнительной власти. До 2014 года он возглавлял исполнительный комитет новосибирского регионального отделения ЕР, но ушел в отставку — официально из-за запрета совмещать должность с постом в ЗС. Позже он освободил и место главы общественной приемной председателя ЕР. Впрочем, он возглавлял приемную в статусе исполняющего обязанности и не был утвержден.

В 2016 году пытался принять участие в выборах в Госдуму от Новосибирской области по спискам ЕР, но занял на праймериз непроходное шестое место. Перед предварительным голосованием он стал одним из инициаторов письма секретарю генсовета «Единой России» Сергею Неверову. Авторы жаловались на использование административного ресурса на местах.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter