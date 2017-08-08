В Республике Алтай гостиницам начали присваивать «звезды»

Объекты туриндустрии Горного Алтая впервые начали проходить классификацию. «Звезды» пока присвоены только двум гостиницам.

В Республике Алтай проведут масштабную классификацию туристических объектов, сообщила министр экономического развития и туризма региона Светлана Буйдышева. Пока «звезды» присвоены двум гостиницам, но работа продолжается.

«Пять звезд у природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» в Майминском районе, одна звезда — у гостиницы «Алтын Туя» в Горно-Алтайске. Сейчас идет подготовка для классификации гостиничного комплекса «Алтай Велнес Вилладж» в Турочакском районе, отеля и гостиницы в Горно-Алтайске, базы «Турсиб» в Чемальском районе и горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе», — рассказала министр.

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай возместит около 30% затрат организациям на проведение классификации гостиниц. В ведомстве также планируют создать туристский реестр республики, куда будут включены реестр субъектов туриндустрии, реестр туристских маршрутов и аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также реестр объектов туристического показа. Предполагается, что документ будет сформирован в течение полугода.

Сегодня также сообщалось об увеличении турпотока в Горный Алтай на 9,5% за полгода. Власти уверены, что по итогам всего года этот показатель также опередит 2016 год.

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