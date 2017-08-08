Новосибирское «МСУ-78» признано банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом одну из крупнейших монтажных компаний Новосибирска. Долги «МСУ-78» исчисляются сотнями миллионов рублей.

По решению новосибирского арбитража в компании «МСУ-78», подавшей на самобанкротство в начале этого года, введена процедура наблюдения. Временным управляющим монтажной компании назначен Валентин Епихин. По обязательным платежам долги у организации составили более 311 млн рублей. Среди них – долг по заработной плате в размере более 31 млн рублей.

Напомним, именно «МСУ-78» выступало субподрядчиком строительства нового корпуса НГУ, с которого на предприятии и начались проблемы, когда, по словам гендиректора Сергея Пигарева, за проделанные работы «МСУ-78» не получило примерно 140 млн рублей.

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