Почему принципы функционирования банковского рынка по своей сути не изменились по сравнению с тем, что наблюдалось 4000 лет назад? Когда ждать «уберизации» этого рынка, и что она сулит заемщикам? Как можно будет получить кредит в будущем? Об этом — в моей авторской колонке.

Имели ли вы когда-либо «удовольствие» оформлять кредит? Не важно, как физическое или юридическое лицо. Если да, то вы, должно быть, прекрасно представляете все перипетии этого процесса. Если нет, то вкратце расскажу, как это бывает в большинстве случаев. Вам нужно будет совершать от 2 до 10 походов в банк (банки), столько же раз отсидеть в очередях, заполнять пакеты документов. Зачастую приходится исправлять ошибки или предоставлять дополнительные документы. Если вы не получаете одобрения в одном из двух крупных госбанков, процесс продолжается по другим, меньшим банкам. В итоге на всю процедуру уходит от 3 до 30 дней, часто много затрат и нервов. Слово «удовольствие» в начале абзаца я не зря взял в кавычки, поскольку проходить все эти процедуры бывает неприятно, прежде всего, из-за того, что вы постоянно находится в роли просящего. И, в конечном итоге, не вы выбираете, а вас выбирают.

Если проанализировать этот процесс, то по факту он крайне мало отличается от того, что было 4000 лет назад. Пожалуй, с тем лишь принципиальным различием, что за невозврат долга сейчас не забирают в рабство. А так, в принципе, все то же самое.

Позволю себе напомнить, что истории кредитования более 4000 лет. Зарождалось оно в Древнем Вавилоне, Греции и Риме. В те времена ростовщичество яростно осуждалось. Получение «денег от денег», то есть заработок на процентах, считался тяжким грехом. Однако, невзирая на это, церковь занимала одну из ведущих ролей в развитие кредитования. В древности одними из ведущих кредиторов считались и древние Афинские храмы, и Римская католическая церковь. В залог принимались все те же знакомые нам вещи — дома, земли, ремесленные мастерские. То есть на рынке были единицы кредиторов, много заёмщиков, в залог у которых брались их жилища или средства производства. А главное — чтобы получить кредит нужно было правильно попросить кредитора….

Вам ничего не напоминает эта ситуация? Правильно! Это просто потрясающе, какие незначительные изменения претерпел за 4000 лет кредитный рынок! Осталось почти то же самое. Возьмём даже российский рынок: как и в древние времена, на рынке 1-3 игрока, которые по сути формируют почти весь рынок. Основным залогом как была, так и остается недвижимость, а главное остался в силе главный основополагающий психологический принцип – в конечном счете выбираете не вы, а вас!

Сравните это с тем, как за это время продвинулись вперед другие традиционные рынки: рынок продуктов питания, транспорт, телекоммуникации и т.д.

Получается, что в механизме работы банковской сферы произошло гораздо меньше каких-либо принципиальных изменений. О причинах такого малого прогресса в этой отрасли можно рассуждать отдельно и долго. На мой взгляд, скорее всего, они скрываются в том, что деньги — это главный инструмент управления государства своими гражданами и поэтому банковская сфера всегда была самая регулируемая и консервативная отрасль.

И вот только в последние десятилетие, с развитием информационных технологий, которые стерли многие границы и заперты, рынок наконец-то начал заметно меняться: начали появляться кредиты онлайн, стало возможным получить и вернуть деньги, ни разу не видя кредитора. А для того, чтобы давать кредиты, больше не надо золотых гор для создания Банков или Церкви.

Дисраптов (разрушителей — «КС») масштаба Uber, как на рынке перевозок, или технологии сотовой связи на рынке кредитования еще нет, однако развитие информационных технологий уже пробудило рынок кредитования от многолетней спячки и делает возможным переломы рынка масштаба Uber в ближайшем будущем.

Тем более, это стало возможным с развитием новых организационно правовых форм кредиторов. Сегодня можно взять кредит даже уже не у банка или МФО, а у массы таких же людей как и вы, распределённых по огромной территории, ни разу никого из них даже не видя!

Что будет завтра? Как показывают тренды развития других традиционных рынков, развитие информационных технологий уменьшает барьеры входа на рынок, автоматизирует большинство процессов, чем существенно уменьшает и удешевляет необходимые для предоставления товаров и услуг инфраструктуры, на порядки или сотни порядков увеличивает количество предложений для покупателя. Если раньше балом правили авиакассы, кассиры, арендодатели площадей, турагенства, справочные, операторы и т.д., то сейчас это skyscanner и aviasales. Были турагентства, доски объявлений, газеты, брокеры, агенты и агентства, таксисты и .т.д – сейчас Booking. То же самое с рынком такси и Uber. То же самое с бытовой техникой и «Яндекс.Маркетом».

На мой взгляд, кредитование пойдет по такому же пути. Сейчас уже много игроков (и физических и юридических лиц), которые готовы выйти на рынок и от своего лица кредитовать заемщиков. Им мешают только хотя и снижающиеся, но все еще высокие пороги входа на рынок. Открыть в интернете площадку Р2Р кредитования на Западе или МФК в РФ, конечно, проще, чем открыть банк и тем более церковь, но все равно не так просто. Вам все-таки понадобиться и штат специалистов, и интернет трафик, и ИТ-платформа.

Эти проблемы решат платформы объединяющие крупных и мелких продавцов и всех покупателей вроде «Яндекс.Маркет»,Booking, Uber, но для предложения кредитных услуг конкретному человеку. В качестве кредитора в таких платформах сможет зарегистрироваться любой человек или организация, так же как любой человек или автопарк, имеющий машины, может зарегистрироваться в Uber. Кто-то скажет мне в ответ, что подобные платформы уже есть, например Lending Club и прочее Р2Р (Person to person). Однако это не совсем так. После последних скандалов и разоблачений выясняется, что количество привлеченных денег у физических лиц на подобных площадках значительно меньше, чем взятых другими лицами в долг. То есть в дело идут методы «внутренней кухни» вливаний ликвидности и предложения из не понятных и не предсказуемых источников. Да и предложения продуктов там достаточно однотипные – краткосрочные и очень лимитированные ссуды. Я же говорю о полноценных гипермаркетах кредитных предложений, на «полках» которого могут разместить свои «товары» как маленькие «частные мастера» в виде краткосрочных и не больших адресных предложений, так и «большие фабрики» с предложениями ипотечных и залоговых кредитов. Более того, с развитием рынка криптовалют и снижением роли регуляторов в мировом кредитном бизнесе, кредиторы смогут размещаться, например, в Гонконге, а заемщики, скажем, в РФ. Взять небольшой кредит будет также просто и недорого как заказать «Яндекс.Такси», взять ссуды побольше будет сопоставимо по сложности с бронированием и проживанием через Booking.

Что же этому мешает? Думаю, что это практически неотвратимо. Какой бы консервативной не была эта отрасль, но движение уже пошло. Как бы «большие и сытые» банкиры не избегали конкуренции с эффективными и технологичными компаниями, как бы не закрывались от сотрудничества с такими площадками, закрывая свои API и протоколы взаимодействия, но «зима для них уже рядом». Посмотрите как буквально за пару лет изменили кредитный ландшафт в кредитовании физических лиц в РФ «Тинькофф Банк» и крупные онлайн МФК. Тоже сейчас ждет рынок расчетно-кассового обслуживания и кредитования малого и среднего бизнеса.

В нашем обществе очень известен общественный протест в вкратце сводящийся к недовольству высокими процентными ставками по кредитам для физических и юридических лиц. Что это, якобы, сдерживает развитие экономики. Может быть, это так и есть. Но вместе с тем давно всем известно, почему они так высоки. Банки вынуждены переносить на заемщиков все свои огромные траты на уставной капитал, на содержание огромных региональных сетей, на фонд оплаты труда сотен и тысяч сотрудников, административную ренту, покупку или аренду помещений, создание резервов по возможным потерям по ссудам и многое другое. А это десятки и сотни миллиардов рублей…. Кто за это платит? Конечно мы с вами. Хотим мы это делать? Хотим с такой же силой как и хотим платить риелтору или агенту, или любому другому посреднику. Когда мы берем ипотеку, итак взваливая на себя многолетнюю финансовую нагрузку, зачем нам при этом еще доплачивать владельцу помещения где сидит банк? Или любые другие ненужные затраты.

Будущие «маркетплейсы» помогут этого избежать. Подобные не целевые затраты сократятся на десятки порядков. Достаточно будет зарегистрироваться на сервисе, и ты в рынке! Пропасть, разделяющая рынок крупного капитала, способного, а главное желающего, кредитовать от 8-9% в РФ и под 1-2% в развитых странах, и конечного заемщика физического лица или малый бизнес, сократится до нескольких кликов. Процессы идентификации пользователя, проверки платежеспособности, скорринга, перечисления денег и прочее будут полностью автоматизированы. Текущие технологии позволяют сделать. Думаю, через 5-7 лет станет возможным занимать деньги, например, из Бразилии, например в Японии, под ставки в 2-3 раза меньше, чем те, которые предлагаются на Бразильском рынке благодаря развитию блокчейн и криптовалют. Тут конечно много будет зависеть от позиций Центральных банков. Конечно можно «запретить, лишить, посадить, ограничить» как это принято в некоторых странах, а можно включить это в стратегический план развития страны, как это сделано в Японии и Бразилии.

Что это будет означать для конечного заемщика? Это значит, что вы сможете заполнить недлинную анкету, провести онлайн идентификацию своей личности, и в течении 5 минут получать в одном окне десятки предложений адаптированных именно под ваше желание и запрос. Причем не просто рекламного характера, как это можно увидеть сейчас, например на Banki.ru, а уже финальных предложений, которые остается только оформить и получить деньги. Такой механизм даст возможность очень просто выбрать из этих предложений или самое дешевое, или самое быстрое, бесплатное, надёжное и т.д. как на уже перечисленных агрегаторах других услуг.

«Зима уже близко» для одних, «лето уже близко» для других. Конечно, ненужными, на мой взгляд, станут огромные банковские сети, миллионы их сотрудников будут недовольны, но конечные заемщики выиграют. Тысячелетиями кредитор выбирал заемщика, а не наоборот, хотя и есть такая иллюзия. Новые технологии позволят изменить эту архаичность и превратить возможность выбора кредитора из иллюзорной в реальную. Не знаю кто как, а я за!