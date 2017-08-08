Поток туристов в Республику Алтай вырос на 9,5%

Количество туристов, посетивших Республику Алтай за первое полугодие 2017 года, составило 657 тыс. человек. Это на 9,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра экономического развития и туризма Республики Алтай Светланы Буйдышевой, доля самодеятельного или так называемого «дикого» туризма осталась на уровне прошлого года и составляет порядка 30%.

«В период летнего сезона активный отдых в Республике Алтай наиболее популярен – это рафтинг, конные походы, трекинг, скальные восхождения, дайвинг, альпинизм, полеты на дельтаплане, вертолетные туры, спелеотуризм, рыбалка и охота, этнокультурные, археологические и приключенческие туры», — пояснила Буйдышева.

Глава республики Александр Бердников неоднократно отмечал, что туризм для региона является одним из приоритетных направлений развития.

«Поток туристов в Горный Алтай в прошлом году достиг 2 млн человек, по итогам 2017 года мы превысим этот показатель. В республику едут люди разных профессий, увлечений, предпочтений, а потому мы должны обеспечить максимально широкое предложение по всем направлениям – начиная от активного отдыха, заканчивая деловым направлением», — подчеркнул глава региона.

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