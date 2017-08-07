Инициаторов установки памятника Сталину в Новосибирске удивляет позиция власти

Мэр Анатолий Локоть недавно заявил, что появление в городе новых памятников может разделить общество, тогда как должно объединять его. Слова были связаны с обсуждением возможности разместить в Новосибирске памятник Иосифу Сталину. Инициаторы установки бюста не согласны с позицией главы города.



«Памятник Сталину не разъединяет, а объединяет людей, кто болеет за свою страну, за ее судьбу. Вот о чем надо было бы сказать мэру, если он считает себя коммунистом. Памятник Сталину, я убежден, надо ставить в центре города, но мэрия нас уже оттуда вытурила, и нам не остается ничего, кроме как принять ее предложения», — сказал «КС» один из организаторов установки памятника Сталину Алексей Денисюк в ответ на просьбу прокомментировать заявление мэра.

Напомним, Анатолий Локоть на встрече со СМИ 3 августа сказал: «Памятники, мемориальные доски должны устанавливаться не вопреки общественному мнению. Они должны не разделять общество, а объединять его. Я говорю это не как представитель Коммунистической партии Российской Федерации, а как мэр города, которого поддерживают новосибирцы. Поэтому когда кто-то приходит ко мне и говорит, что сделал памятник, — не важно кому, Сталину или Николаю II, — я спрашиваю: а с кем вы посоветовались? Какую художественную ценность этот памятник несёт? Есть специалисты, есть экспертное мнение и есть общественное мнение. Если памятник установлен без согласования с властью, то дальше начинаются проблемы. Кто за ним будет следить, ухаживать? А кому-то он не понравился — ему нос отбили или раскрасили. Есть процедура согласования, и дальше мы будем ужесточать правила установки в Новосибирске различных скульптурных форм. Они должны украшать наш город».

На текущий момент в качестве основной площадки для установки бюста Сталину рассматривается территория Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина (на окраине левого берега). Там уже располагаются памятники советским маршалам Жукову, Рокоссовскому и Талалихину. Проект еще должен пройти согласование в Художественном совете города. Активисты надеются, что скульптуру удастся установить к 7 ноября этого года.

Напомним, что инициативе уже больше года. Сначала предполагалось установить памятник Сталину в Сквере Героев Революции, однако Художественный совет Новосибирска отклонил эту идею.

С другой стороны, недавно в центре Новосибирска был установлен памятник бывшему Императору Николаю II — без согласования с муниципальной властью, а возможно и без прохождения других обязательных процедур. При этом вскоре после установки скульптура была повреждена.

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