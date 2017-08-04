Владимир Путин назвал центр «Байкал заповедный» примером цивилизованного экологического туризма

Сегодня, как уже сообщал «КС», президент РФ Владимир Путин посетил республику Бурятия. В частности, глава государства побывал в центре «Байкал заповедный» и оценил туристический потенциал региона. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожаров в Бурятии и Иркутской области.

В ходе визита в республику Бурятия Владимир Путин провел совещание по актуальным проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории. «Байкальская природная территория – уникальное достояние не только нашей страны, но, без всякого преувеличения, планеты в целом. Озеро Байкал – это и гордость, и наша особая ответственность, а задача его сбережения для нынешних и будущих поколений является несомненным государственным приоритетом», – сказал Владимир Путин (цитируется по пресс-релизу Сибирского окружного информационного центра).

В частности, глава государства отметил, что особого внимания требует ликвидация последствий нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях. В особенности, по мнению Владимира Путина, нужно ликвидировать экологический ущерб, а также разобраться с объектами, которые продолжают работать возле Байкала, поскольку очистные сооружения зачастую сильно изношены. Для решения этой проблемы требуется качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Еще один приоритет, который отметил президент, — это обеспечение экологического развития Байкальской природной территории. Для этого необходимо стимулировать экологическую ответственность бизнеса.

Перед началом совещания Владимир Путин посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник и ознакомился с работой информационно-туристического комплекса «Байкал заповедный». «Визит-центр «Байкал заповедный» – это очень хороший пример сочетания задач охраны заповедных территорий и развития цивилизованного экологического туризма. Такой опыт требует самого широкого распространения и популяризации, в том числе в рамках Года экологии, который сейчас проходит, как известно, в нашей стране», — сказал Владимир Путин (цитируется по сайту kremlin.ru)

Кроме того, президент РФ провел совещание по ликвидации последствий пожаров в республике Бурятия и Иркутской области. Главы регионов сообщили о ходе восстановительных работ и выплатах компенсаций гражданам. Владимир Путин подчеркнул, как важно довести до конца все восстановительные работы. «Здесь холода наступают быстро, край суровый, поэтому необходимо отследить, поставить последнюю точку. Пока последние пострадавшие не скажут, что всё в порядке, вы не должны успокаиваться, а мы в Москве это проверим», – отметил он.

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