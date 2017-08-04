Под социально значимые объекты в Новосибирске перезонировано более 600 участков

Участки, на которых расположены школы, детсады, поликлиники, объекты культуры и спорта, по поручению мэра Новосибирска были перезонированы. Эта мера не позволит на таких участках вести «точечную застройку».

На сегодня более чем 600 участков, на которых располагаются социально значимые объекты, будут защищены от изменения назначения их территории в произвольном порядке. Эта работа ведется в рамках разработанной мэрией Новосибирска и горсоветом программой комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года. О проведении аудита и перезонировании территорий школ, поликлиник, объектов культуры и спорта рассказал на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Новосибирск стремительно развивается, и, к сожалению, социально значимые объекты порой оказывались в частной собственности из-за привлекательности земли, на которой они расположены. В результате город получает проекты «точечной застройки», а жители остаются без необходимой социальной инфраструктуры, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Именно поэтому я поручил провести мониторинг и взять на контроль все городские социальные объекты, проверить, соответствует ли территориальное зонирование их профилю, чтобы их назначение не могли изменить в произвольном порядке. Большой объём работы уже проделан, и она продолжается».

По словам главного архитектора города Виктора Тимонова, благодаря проделанной работе часть важных для новосибирцев объектов уже удалось вернуть с помощью создания определенных законом охранных рамок. В частности, речь идет об участках на проспекте Карла Маркса и в Заельцовском районе, где был переоборудован детский сад.

«Мы адресно доходим до каждого объекта, создаём определённые законом охранные рамки, которые позволяют ограничить аппетиты отдельных девелоперов», – сказал Виктор Тимонов.

На встрече было сказано, что перезонирование затронуло и знаковые для города здания и сооружения: кинокомплекс «Космос», кинотеатр «Пионер», ДК им. Горького, детский дом культуры им. М. И. Калинина, ДК «Академия», бассейн «Дельфин» и др. Работа ведется также на объектах здравоохранения.

«Кроме того, в ряду социально значимых объектов, которые проходят процедуру перезонирования, – объекты здравоохранения. Несмотря на то, что они не входят в нашу компетенцию, это городская территория, там лечатся новосибирцы, и нам небезразлична их судьба, – отметил Виктор Тимонов. – Работа идёт интенсивно, реестр пополняется ежедневно. Уже проверено две трети участков под социально значимые объекты».

В свою очередь мэр Анатолий Локоть отдал поручение ускорить работу, чтобы в сентябре перейти к конкретным действиям.

«Мы обязаны предусмотреть выверенные пути и возможности для дальнейшего развития Новосибирска. Необходимо зарезервировать участки под строительство школ, детсадов и поликлиник, закрепить территории под объекты культуры и спорта, а также закрепить за земельными участками, на которых находятся эти важные социальные объекты, соответствующие зоны», – сказал в заключение глава города.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter