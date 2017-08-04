В Новосибирске пройдет традиционное авиашоу

6 августа на аэродроме Мочище под Новосибирском пройдет авиашоу «Взлетай, мой край родной!», организованное при поддержке правительства региона. В этом году традиционный праздник будет посвящен 80-летию НСО и 105-й годовщине ВВС России.



«Мероприятие призвано вызвать чувство уважения к родному краю, его истории», – прокомментировал запланированное шоу заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков (цитируется по сообщению пресс-службы правительства НСО).

В программе праздника: показательные выступления самолётов и вертолетов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, парашютные прыжки и другие номера. Всего в выступлениях примет участие порядка 80 воздушных судов (36 из них будут летать, остальные стоять на выставке) и более 70 парашютистов. Ожидается выступление трех пилотных групп, в том числе российской авиационной пилотажной группы «Русь» на штурмовиках L-39 «Альбатрос». В авиашоу будет задействован редкий пассажирский ретросамолет «Дуглас». Также планируется выступление Новосибирского Фестивального симфонического оркестра Новосибирской Филармонии и других музыкальных коллективов. Запланирована и традиционная наземная выставка авиационной техники разных лет и автомобилей времен Великой Отечественной войны. Откроет мероприятие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В 2016 году авиашоу посетило более 30 тыс чел. В этом году организаторы ожидают до 50 тыс чел.

Для гостей мероприятия будет назначен дополнительный транспорт, в том числе пригородные электропоезда, которые будут отправляться с 8 до 10 утра почти каждые 15 минут, а также в обратном направлении — с 13 до 15 часов. Также будут организованы дополнительные рейсы регулярных автобусных маршрутов и специальные челночные автобусы от станции Мочище до аэродрома. А для тех, кто прибудет на личном автотранспорте, будет организована парковка на 7 тыс мест.

«Для удобства гостей праздника в этом году будут запущены семь дополнительных пригородных электропоездов к началу мероприятия по маршруту Новосибирск-Главный – Мочище и десять дополнительных — в обратном направлении по окончании авиашоу со всеми остановками в пути следования. Все большее число зрителей авиашоу выбирают электропоезд – если в 2015 году услугой воспользовались шесть тысяч гостей, то в 2016 их число выросло до 17 тысяч», – комментирует начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий.

Мероприятие начнется в 9:00 и продлится примерно до 16:00.

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