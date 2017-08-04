Группа компаний «Евростиль» с 1993 года успешно осуществляет комплексное оснащение объектов торговли, что включает в себя подбор оборудования, проектирование, поставку, монтаж, а также сервисное обслуживание. Предприятие является официальным дилером итальянского концерна «Арнег» — ведущего европейского производителя торгового оборудования. Благодаря многолетнему опыту работы специалисты компании собрали в своем портфолио большое количество проектов разной сложности и масштаба, что позволяет решать любые задачи клиентов.
В сферах магазиностроения и холодоснабжения существуют разные способы сократить затраты. Речь пойдет о том, что можно предложить клиенту и какие преимущества он получит для наиболее эффективного использования ресурсов:
установка максимально энергосберегающего оборудования;
использование технологии рекуперации тепла;
применение систем оттайки горячим газом.
Модели, созданные с применением современных энергосберегающих технологий с дверьми Santiago, Praga, Sanpaolo от Arneg, по сравнению с подобными моделями открытого типа, помогают сэкономить энергопотребление до 50% благодаря установке дверей и специальных вентиляторов. Пользуются спросом также прозрачные раздвижные крышки на холодильные бонеты, потому что потребление электроэнергии снижается примерно на 44% (модель Toronto).
Еще одно дополнение: установка светодиодного освещения, что, помимо выполнения практической функции (экономия около 6% энергозатрат), имеет и эстетическое значение: продукция будет представлена в самом выгодном свете. Применяя такие решения на практике, можно добиться сокращения потребления энергии на 54%, это особенно актуально для крупных торговых объектов, где большая часть электричества уходит на обеспечение работы низкотемпературной техники.
Помимо оборудования, есть и эффективные технологии. Например, процесс рекуперации, не нуждающийся в лишних энергозатратах, так как тепло, отводимое конденсатором, не выбрасывается наружу, а используется повторно с целью отопления помещения или обогрева воды.
А применяя систему оттайки горячим газом, можно добиться значительного сокращения энергопотребления за счет направления тепла, обычно выводимого через конденсатор, в испарители холодильного оборудования для быстрого оттаивания.
Решения, предлагаемые специалистами ГК «Евростиль», уже зарекомендовали себя на практике и продолжают помогать заказчикам экономить энергоресурсы и сокращать финансовые затраты.
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