В Новосибирской области к отопительному сезону заготовлено 60% топлива

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года ведётся в плановом режиме. Запасы угля на котельных региона на начало августа сформированы в объёме 109,2 тыс т или 59% от плана.

Завершена подготовка к прохождению осенне-зимнего периода на 9,9 тыс жилых домов, 23,6 млн кв м жилищного фонда, 761 котельной, 2663 км тепловых сетей, 6759 км водопроводных сетей, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В ходе подготовки к отопительному периоду капитально отремонтирован 61 отопительный котёл, 64 км тепловых сетей, 77,5 км водопроводных сетей.

Для улучшения качества предоставляемых услуг при подготовке жилищного фонда региона к отопительному сезону проведен текущий ремонт общего имущества собственников в 1 606 многоквартирных домах площадью 2,2 млн кв м.

Общие финансовые затраты на подготовку к отопительному сезону 2017/2018 года составят 2, 4 млрд руб.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter