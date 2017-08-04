Японская компания Lexus удержала 1 место по продажам в премиум-сегменте Сибири. Это следует из свежих данных о продажах новых автомобилей в городах СФО в 1 полугодии 2017 года, поступивших в распоряжение «КС».

На фоне почти 9%-ного роста рынка продажи премиум-брендов в Сибири в 1 полугодии 2017 года выросли лишь на 3%. При этом расстановка сил в сибирском премиум-сегменте значительно отличается от общероссийской. Так, если в целом по России первое место уверенно занимает немецкий Mercedes-Benz, то в Сибири на первой строчке японская марка Lexus.

Однако назвать результаты этой марки выдающимися нельзя — в количественном выражении она потеряла за год 11%. Более того, бренд в 2016 году потерял партнера в одном из опорных для себя городов присутствия — Новосибирске, а также до сих пор не возобновил присутствие в Барнауле. Однако несмотря на это, «Лексусу» удалось удержать первое место. На результатах марки сказались показатели в других городах Сибири. Так, в Иркутске Lexus не только обогнал другие премиум-бренды, но вошел в Топ-10 самых популярных брендов, обогнав такие массовые марки, как Volkswagen, Skoda, Ford, Mitsubishi. Многообещающими выглядят результаты бренда в Томске, где Lexus торжественно открыл новый полнофункциональный салон, и Омске, где это предстоит в самое ближайшее время.

Второе место среди премиум-брендов заняла марка BMW, которой удалось увеличить продажи на 2%. 70% всех продаж пришлись на Новосибирск и Красноярск, где марку официально представляет «Медведь-Холдинг». Причем в родном для дилера Красноярске продажи в итоге оказались ниже, чем в Новосибирске.

Следом за Lexus и BMW в списке расположился Mercedes-Benz, продажи которого увеличились на 8%. Наибольший вклад в совокупные продажи внес Иркутск, в котором остался практически каждый третий проданный в Сибири Mercedes-Benz. Интересы этого бренда в регионе представляет «Первая Автоколонна» и «Байкалит» (по направлению коммерческого автотранспорта). Достигнутые показатели превышают продажи исторически самого крупного дилера Mercedes-Benz в Сибири — компании «СТС-Автомобили», официально представляющей бренд в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. На долю дилера пришлась четверть всех проданных в Сибири «Мерседесов».

На четвертой строчке среди премиум-брендов, как и в целом по России, расположилась марка Audi, продажи которой упали на 14%. В целом по стране они сократились на четверть. Среди городов Сибири марка пока так и не восстановила присутствие в Новосибирске, Омске и Томске. 40% всех продаж пришлись на Красноярск, но и там Audi в итоге уступила Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Увеличению объемов реализации должен способствовать недавний вывод на рынок нового Q5, а также возобновление присутствия марки в Новосибирске во второй половине 2017 года.

Замыкает Топ-5 британский Land Rover, увеличивший продажи на 12% на фоне небольшого падения в целом по России. Почти 40% всех продаж приходится на Красноярск, где марку представляют два дилера — «Крепость» и «Арсенал Груп». Примерно столько же приходится и на компанию «Альбион Моторс», представляющую Land Rover в Барнауле и Новосибирске.

Более подробно о составе ТОП-10 премиум-брендов и о расстановке сил на сибирском авторынке, читайте в развернутом материале «КС» в ближайшие дни.

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