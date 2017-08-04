В распоряжение «КС» поступили свежие данные о продажах новых автомобилей в городах СФО в 1 полугодии 2017 года. Согласно им, в ТОП-5 по объемам реализации в СФО вошли марки Lada, Hyundai, KIA, Toyota и Renault.

На первом месте по продажам в Сибири осталась отечественная «Лада», объемы реализации которой увеличились на 17%, что выше общероссийских темпов. Основными «рабочими лошадками» стали модели Granta и Vesta, хотя в десятку самых популярных в целом на российском рынке моделей вошел и кроссовер XRAY. Лидером по количеству проданных «Лад» является Красноярск — в первом полугодии своих покупателей нашло свыше 1200 машин.

Второе место в абсолютном зачете и первое среди иномарок занял корейский Hyundai, хотя еще год назад он лишь шел по списку четвертым. В первом полугодии продажи автомобилей этого бренда увеличились на 27%. Хедлайнером роста выступил не только новый Solaris, но и Creta. Четверть всех реализованных машин остались в Новосибирске. Именно в этом городе наряду с Красноярском и Кемеровым Hyundai удалось удержать позиции на уровне общесибирских.

Замыкает Топ-3 партнер бренда Hyundai — корейская компания KIA. Несмотря на то что в целом по России KIA является самой популярной иномаркой, в Сибири ей по-прежнему пока не удается выбиться в лидеры, несмотря на все старания. Тем не менее, за первые шесть месяцев текущего года продажи KIA, как и Hyundai, выросли на 27%, что позволило ей переместиться с 5-го на 3-е место. И это уже достойный результат. Основным драйвером роста, как и раньше у KIA, выступает модель RIO. Что касается вклада в общий результат отдельных регионов, то явного лидера в количественном выражении здесь нет — Новосибирск, Красноярск и Кемерово обеспечили примерно равную долю.

Лишь на 4-м месте в рейтинге размещается японская Toyota, продажи которой выросли в Сибири всего на 1,5%. Эта цифра кажется малой, однако и ее можно считать успешной, потому что по России продажи Toyota вообще упали. На позициях компании в Сибири сказалась продолжающееся отсутствие официального дилера в Барнауле, ослабление позиций в Красноярске и Омске, где марка теперь занимает лишь 5-е место. Покупатели прежде всего предпочитают уже привычные модели RAV4 и Camry. А с учетом грядущего перезапуска марки в Барнауле можно ожидать, что по итогам года Toyota выйдет в более уверенный «плюс».

С 7-го на 5-е место за год переместился ближайший партнер «АвтоВАЗа» — французский Renault, сумевший нарастить продажи на 8%. Их локомотивом стал Duster, за которым следуют Kaptur, Sandero и Logan. Больше всего расположены к автомобилям французской марки стали жители Красноярска (4-е место) и Иркутска (5-е место). В Красноярске марку отныне представляет только один партнер — компания «Сиал-Авто», открывшая осенью прошлого года второй салон Renault и сумевшая усилить позиции марки.

Более подробно о составе ТОП-10 и о расстановке сил на сибирском авторынке, читайте в развернутом материале «КС» в ближайшие дни.

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