Миноритарий банка «Югра» требует возбудить дело против временной администрации

Миноритарий «Югры» Андрей Коршунов подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить деятельность главы временной администрации банка Дмитрия Онегина. Заявитель считает, что необходимо решать вопрос о его уголовном преследовании.

«В отсутствие каких-либо первичных учетных документов, вопреки возражениям сотрудников бухгалтерии банка, письменно уведомлявших его о преступных действиях, Онегин умышленно снизил размер собственных средств на 38,69 млрд руб», — приводятся слова Андрея Коршунова (ему принадлежит 1% акций банка) в сообщении пресс-службы основного собственника «Югры» Алексея Хотина.

По мнению Андрея Коршунова, балансовая стоимость 29 объектов недвижимости банка была снижена в три раза — с 16,5 млрд руб до 5,2 млрд руб. Также он считает, что «многие приказы проводились «задним числом», чтобы руководство Центрального банка могло подготовить ответ на протесты Генпрокуратуры». Так, в своем заявлении он ссылается на приказ Дмитрия Онегина от 27 июля, где он прямо требует задним числом осуществить корректирующие бухгалтерские записи.

Заявитель требует провести проверку озвученных им фактов, истребовать все документы, послужившие основанием отзыва у банка лицензии, и направить материал проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Дмитрия Онегина по статье о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, «Югра» лишилась лицензии 28 июля. А ранее — 10 июля, в банке была введена временная администрация. Бывшее руководство организации пытается оспорить это решение в суде.

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