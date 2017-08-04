Около красноярского завода «Красфарма» может появиться гостиничный комплекс

Рядом с красноярским заводом «Красфарма» может появиться гостиничный комплекс. Общественники сомневаются в экологической стороне проекта, а представители бизнеса — в его коммерческой составляющей, поскольку имеющийся фонд номеров уже превышает потребности города.

Администрация Красноярска выставила на аукцион права на аренду земельных участков под строительство гостиничного комплекса с кафе или рестораном в районе медицинского завода «Красфарма». Речь идет о территории площадью 2627 кв. метров, которая относится к категории «земли населенных пунктов». Ее кадастровая стоимость оценивается в 22,79 млн рублей.

Предполагается, что «Гостиничный комплекс и помещения общественного питания» будут возведены здесь в течение 5,5 года. Стартовая цена — 1,16 млн рублей в год. Шаг аукциона ставит 34,8 тыс. рублей (или 3% от начальной стоимости). Согласно материалам, доступным на официальном портале городской администрации, тендер назначен на 18 августа. Для потенциальных участников также установлен задаток в размере 580 тыс. рублей.

Исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства Ирина Максимова предполагает, что аукцион не вызовет большого ажиотажа среди представителей бизнеса. «Гостиничный фонд в Красноярске сегодня закрывает потребности рынка на 100%, и думаю, даже превышает их. С другой стороны, у нас приближается Универсиада, и тут для размещения всех гостей имеющихся койко-мест может даже не хватить. Инициативу по строительству новых гостиниц можно бы было оправдать ожиданием этого события, но из документации мы видим, что сдача в эксплуатацию намечена на более поздний срок. Из всего этого можно сделать вывод, что большого ажиотажа вокруг этого лота от представителей бизнеса ожидать не следует», — рассказала она.

Оценить влияние действующего предприятия вблизи будущей гостиницы на привлекательность актива Максимова затруднилась, сославшись на недостаточное знакомство с классом опасности «Красфармы».

Максимова добавила, что с точки зрения гостиничного бизнеса Красноярск является провинциальным городом, несмотря на то что его население уже превысило 1 млн человек. В качестве примера она назвала отсутствие пятизвездочных гостиниц, что нетипично для таких крупных населенных пунктов. По ее мнению, только такой проект мог бы быть перспективен и конкурентоспособен для строительства нового объекта. В свою очередь эколог, руководитель общественной организации «Плотине.нет» Александр Колотов сомневается в экологической стороне этого проекта, однако ожидает, что объект все же будет построен. «Мое детство прошло в районе этого завода, и я отчетливо помню запах во время выбросов. Тогда невозможно было даже держать форточку открытой. В постсоветское время я не видел независимых исследований, посвященных ситуации в этом районе, а без них объективно говорить трудно. Однако мы ясно видим, что последний год в городе бал правят застройщики, получающие лакомые участки, невзирая на экологическую составляющую. Ради их интересов, например, сокращаются парки и другие зеленые зоны. Поэтому если окажется, что данная земля приглянулась кому-то из девелоперов, то я полагаю, что объект будет достроен, даже если будет проведена достоверная экспертиза выбросов «Красфармы» и на ее основании экологическое заключение по проекту окажется отрицательным», — предполагает Колотов.

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