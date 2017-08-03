В Новосибирске суд вынес решение о мере пресечения основателю «Тиона»

В четверг, 3 августа в Советском районном суде Новосибирска состоялось заседание по делу основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына. Об итогах заседания рассказала депутат горсовета Наталья Пинус.

Дмитрий Трубицын, обвиняемый в подделке очистителей воздуха, проведет под домашним арестом еще два месяца. После двух месяцев Советский районный суд продлил домашний арест основателю компании «Тион» еще на такой же срок.

«Вынесено решение о продлении «домашнего ареста» до 5 октября 2017 года. В качестве причин необходимости продления меры пресечения судом в решении были обозначены возможность противодействия следствию и возможность скрыться от суда», — написала Наталья Пинус.

С решением суда сторона Трубицына не согласна. Его адвокат Елена Добрицкая сказала на заседании, что следователем не было представлено, как именно ее подзащитный может помешать следствию. Она добавила, что сотрудники «Тиона» оказывают всестороннее содействие процессу.

По наблюдениям Натальи Пинус, на судебное заседание с поддержкой предпринимателю пришли около 50 человек, а более 160 человек подписали открытое письмо в суд об изменении меры пресечения. Сторона защиты будет готовить жалобу на решение суда.

Напомним, дело Трубицына вызвало широкий общественный резонанс, когда основателя резидента Технопарка и Сколково в июне поместили под домашний арест с обвинением по ст. 238.1 УК РФ, «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Директор Технопарка новосибирского Академгородка Владимир Никонов тогда не исключил, что уголовное преследование Трубицына может быть попыткой рейдерского захвата одного из лидеров рынка. За бизнесмена вступился также уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, считающий развернувшуюся ситуацию «попыткой целенаправленного уничтожения перспективного инновационного производственного бизнеса».

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