С текущего дня, 3 августа, банки-агенты начали выплаты страхового возмещения вкладчикам Межтопэнергобанка. Сообщение об этом с порядком возвращения денежных средств опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

С 3 августа клиенты лишенного лицензии Межтопэнергобанка смогут получить свое страховое возмещение у банков-агентов, объявленных в конце июля.

«Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов, с 3 августа 2017 года», — напомнили в пресс-службе агентства.

Каждый банк сможет обслужить только определенную группу вкладчиков, распределение которых по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии. Так, Сбербанк осуществит выплаты тем клиентам, фамилии которых в паспорте прописаны латиницей, а также тем, чьи фамилии начинаются на русские буквы от «А» до «О». Россельхозбанк примет вкладчиков с фамилиями, начинающимися от «П» до «Т», а «Уралсиб» — от «У» до «Я».

Страховое возмещение будет выплачиваться в 23 субъектах РФ, в частности, в Сибири: в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском и Красноярском крае.

«Согласно полученному реестру обязательств ПАО «Межтопэнергобанк», за выплатой страхового возмещения на сумму около 21,4 млрд рублей могут обратиться порядка 40 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,1 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 141,5 млн рублей», — рассказали в АСВ.

В Новосибирской области за возмещением обратятся почти 12 тыс. человек с общей страховой суммой на 4,6 млрд, а в соседней Кемеровской области 2,8 тыс. вкладчикам возместят 1,28 млрд рублей.

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