Дольщица скандальной высотки в Новосибирске подала на банкротство застройщика

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Брик». Истцом выступило физическое лицо. По уточненным данным – дольщица строительного объекта компании.

Застройщика ЖК Paradise на ул. Журинской в Новосибирске хотят обанкротить. Истцом выступила дольщица этого дома Вера Цибуленкова. Предварительного заседания пока не назначено. Комплекс, начало строительству которого было положено еще в 2013 году, пока имеет законченным только котлован, с которым весной текущего года возникали проблемы, когда во дворах соседних жилых домов асфальт начал сползать в сторону строительной площадки. На объекте был введен режим ЧС. На укрепление котлована городской бюджет направил около 6 млн рублей, затем от мэрии к компании поступила претензия возместить затраты. В текущий момент «Брик» разбирается в ситуации, но свою вину не признает. В мэрии же, в случае непогашения долга, обещают обратиться в суд.

«Мы направили претензию в адрес застройщика с требованиями возместить расходы города. Если ситуация не будет разрешена в таком порядке, мы подадим в суд», — писал Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

На сегодня застройщик ООО «Брик» продлил разрешение на строительство до конца 2018 года. Руководитель фирмы Михаил Дорохин уверен, что основные работы к тому времени будут сделаны.

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