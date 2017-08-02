В Новосибирске возбуждено уголовное дело после повреждения памятника Николаю II

В Новосибирске будут расследовать причины, по которым 37-летний мужчина набросился с топором на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

1 августа в Новосибирске произошел скандал, связанный с недавно установленным памятником Николаю II и его сыну Алексею. Пострадала сама скульптурная группа. Вандала сразу же задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы. Нарушителя доставили в отделение полиции, но спустя сутки он так и не объяснил мотивы своего поступка. Заметим, что часть новосибирцев осталась недовольной установкой памятника императору, в их числе и мэр Новосибирска.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме. За это он может получить штраф до 40 тыс. рублей или наказание в виде ареста до трех месяцев.

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