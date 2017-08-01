В распоряжении «КС» оказались свежие данные о продажах новых автомобилей в городах Сибири в 1 полугодии 2017 года. Согласно этим данным, лидерами по приросту продаж в сравнении с 1 полугодием 2016 года стали Cadillac, Isuzu, Porsche, Jaguar. В свою очередь максимальное падение показали корейский SsangYong, китайские Changan, Brilliance и Geely, а также японская Honda.

Среди брендов, продемонстрировавших наибольший рост — Cadillac (+240%), Isuzu (+179%), Porsche (+124%), Jaguar (+124%), однако во многом это обусловлено эффектом низкой базы. Например, у компании Porsche за минувший год приступили к работе новые дилеры в двух из трех городов присутствия — «Крепость» (Красноярск) и «Премиум-парк» (Новосибирск), которые восстановили долю марки, потерянную после утраты предыдущих партнеров. По-настоящему высокий рост показала немецкая марка Volkswagen (+37%), как впрочем и в целом по России, японская Mazda (+32%), а также корейские Hyundai (+27%) и KIA (+27%).

В то же время в аутсайдерах оказались корейская марка SsangYong (-92%) из-за прекращения поставок, китайские бренды Changan (-73%), Brilliance (-73%) и Geely (-68%). Также потеряла рынок марка Honda (-69%) из-за перехода на прямые поставки из Японии.

Более подробно о лидерах и аутсайдерах сибирского авторынка читайте в расширенном аналитическом обзоре «КС», который выйдет на текущей неделе.

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