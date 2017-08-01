В связи с принятыми госдумой РФ поправками в закон о долевом строительстве, рынок новостроек может сократиться, в частности, новосибирский – в три раза. О ситуации, которая может сложиться в секторе после вступления в силу этих поправок, и какая работа ведется в этом направлении в минстрое РФ, рассказал генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Напомним, что госдума приняла в третьем чтении поправки к 214-ФЗ о долевом строительстве. По предварительным оценкам застройщиков, эта инициатива может блокировать ввод долгостроев, развитие застроенных территорий и значительно сократить строительный рынок.

Как рассказал 1 августа на пресс-конференции генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, участвовавший в заседании минстроя РФ по этой проблеме, в ведомстве планируют принимать меры. «У министра строительства РФ Михаила Меня собралось строительное сообщество в лице 11 застройщиков и руководителя НОЗА (Национальное объединение застройщиков жилья, – «КС»), – сообщил Игорь Белокобыльский. – Приятно, что министерство и его аппарат разделяют озабоченность этим законом».

В итоге в министерстве решили организовать рабочую группу по внесению изменений в уже принятый закон.

Описывая кратко пожелания застройщиков, генеральный директор ГК «Стрижи» отметил, что требования к застройщикам, которые внесли в 214-ФЗ, следует исключить.

В случае если изменения в закон о долевом строительстве вступят в силу, «рынок предложения в Новосибирске сократится в три раза», оценил последствия застройщик. «Устоят только с десяток крупнейших игроков, которым принадлежит треть всего рынка региона», – считает Игорь Белокобыльский. Сокращение предложения сопроводит рост цен на жилье.

К тому же новые нормы увеличивают финансовую нагрузку на строительную компанию. «Если сейчас по кредиту мне приходится платить порядка 12% годовых, то придется – 18%», – говорит генеральный директор ГК «Стрижи».

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