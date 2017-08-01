Розничный филиал банка ВТБ в Новосибирске подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года. За шесть месяцев общий кредитный портфель филиала увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 июля составил 14,2 млрд рублей, общий депозитный портфель за тот же период вырос на 25% до 9,5 млрд рублей.

За 6 месяцев Новосибирский филиал увеличил кредитный портфель физических лиц на 6% до 13,6 млрд руб. Из них: 37% приходится на ипотеку, 63% — кредиты наличными и кредитные карты. Основной рост активов филиала был обеспечен за счет привлечения новых клиентов, а также реализации программы рефинансирования, по которой в первом полугодии был выдан каждый четвертый кредит.

Развитие ипотеки также остается важным направлением работы розничного бизнеса банка. С начала года ипотечный портфель филиала вырос на 4%, достигнув 5 млрд рублей. За пол года выдано 456 кредита на сумму 735 млн рублей. Доля вторичного жилья в портфеле ипотечных сделок увеличилась по сравнению с 1 полугодием прошлого года с 45% до 60%. Средняя сумма жилищного кредита выросла до 1,6 млн рублей.

С начала года выдано более двух тысяч кредитных карт с суммарным лимитом более 180 млн рублей. Причем, во втором квартале было выдано карт на 53% больше, чему способствовало появление новых предложений в продуктовой линейке банка.

Объем привлеченных средств на счетах клиентов малого бизнеса, открытых в филиале ВТБ в Новосибирской области, составил порядка 2,6 млрд рублей, кредитный портфель в этом сегменте увеличился на 10%. Количество новых расчетных счетов с января текущего года увеличилось на 10% и на отчетную дату превысило 4 тысячи активных клиентов.

Объем привлеченных средств сегмента Private Banking вырос с начала года на 13% и составил 4,6 млрд рублей. При этом доля клиентов, хранящих сбережения в долларах, снизилась на 7п.п. до 30%.

Количество зарплатных карт в 1 полугодии увеличилось на 3%, превысив 23 тысяч штук. Динамика была обеспечена за счет привлечения новых клиентов по программе «Люди дела», специально разработанной для работников государственных и коммерческих организаций сфер образования, здравоохранения, а также государственного управления и силовых структур.

«До конца года перед нами поставлена задача усиления позиций филиала на целевых рынках по розничному кредитованию, активному привлечению на обслуживание в банк субъектов малого бизнеса, а также совершенствованию предлагаемых клиентам услуг и повышению уровня сервиса», — отмечает руководитель розничного филиала ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева.

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