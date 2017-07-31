Бинбанк запустил онлайн-портал обучения для кассиров

Организации и индивидуальные предприниматели, которым Бинбанк предоставляет услуги эквайринга, смогут с помощью портала повысить уровень сервиса, снизить риски, связанные с мошенничеством и использованием платежных карт недобросовестными держателями, а также свести к минимуму количество ошибок при приеме карт к оплате.

Сотрудникам торгово-сервисных предприятий Бинбанк предложил пройти курс обучения и получить необходимые знания о видах и реквизитах банковских карт основных платежных систем, последовательности процедур при обслуживании покупателей и противодействию мошенническим операциям, а также навыки по работе с POS-терминалами. По завершении обучения кассир пройдет тестирование и сможет получить именной сертификат, рассказали в пресс-службе банка.

В Бинбанке подчеркнули, что услуга предоставляется бесплатно. Для доступа на учебный портал необходимо использовать логин и пароль, который будет направлен на электронный адрес, указанный клиентом при заключении договора на оказание эквайринговых услуг.

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