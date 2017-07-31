ТСЖ «Березовая роща» опять банкротит «Строймастер»

ТСЖ «Березовая роща» вновь обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с иском о банкротстве ООО «Строительный комплекс «Строймастер». Ранее ТСЖ пыталось взыскать со строительной компании арендную плату за размещенный на здании логотип «Строймастера».



28 июля арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Строительный комплекс «Строймастер». Истцом выступает ТСЖ «Березовая роща». Сумма исковых требований составляет 788, 43 тыс. руб.

Напомним, что это не первый банкротный иск ТСЖ «Березовая роща» в адрес «Строймастера». Ровно год назад ТСЖ обратилось в суд, чтобы взыскать с компании арендный платеж. «Строймастер» задолжал за аренду собственного логотипа, установленного на здании, которое возвел застройщик. Впрочем, тогда суд признал требования ТСЖ необоснованными и прекратил производство по делу о банкротстве.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Строительный комплекс «Строймстер»» является Наталья Шабалина, а учредителем – ООО «Крепость». ООО «Крепость» в свою очередь возглавляет Василий Торшин, 100% акций принадлежит «Миллстен Лимитед», зарегистрированном на Кипре.

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