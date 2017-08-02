Как стало известно «КС», марка Nissan временно покидает Томск. Российский дистрибьютор японской марки расторг договор со своим единственным официальным дилером в Томске — группой компании «Автосан». Информацию об этом изданию подтвердили в руководстве дистрибьютора марки. За гарантийным и сервисным обслуживанием клиенты Nissan отныне смогут обращаться к официальным дилерам в соседних городах Сибири.

По данным АЕБ, за 1 полугодие 2017 года в Томске был продан 31 новый автомобиль Nissan (12-ое место). Для сравнения: за этот же период в Кемерове было реализовано 269 (8-ое место), а в Новосибирске — 694 автомобиля Nissan (3-е место).

Информацию о том, что ООО «ИНКОМ АВТО» (ГК «Автосан») больше не является официальным дилером Nissan в Томске, «КС» подтвердили в «Ниссан Мотор РУС». «Дилерский договор с ООО «ИНКОМ АВТО» расторгнут 19 июля 2017 в соответствии с внутренней процедурой», — пояснил PR-директор Nissan в России Роман Скольский. Представитель «Автосана» также подтвердил расторжение договора с Nissan и отметил, что оно произошло по взаимной инициативе обеих сторон. На сайте дистрибьютора японской марки компания «ИНКОМ АВТО» (ГК «Автосан») исчезла из списка партнеров.

По данным «Ниссан Мотор РУС», за гарантийным обслуживанием клиенты отныне смогут обращаться к официальным дилерам марки в соседних городах Сибири — компаниям «Картель Авто» (Кемерово), «Эксперт-НСК» (Новосибирск), «Сибирские моторы» (Новосибирск). Также дистрибьютор намерен провести тендер на право быть новым официальным дилером Nissan в Томске. Задолженности перед клиентами по поставкам автомобилей и запчастей, по данным дилера, не осталось.

Предполагается, что автосалон Nissan в дальнейшем будет использоваться под продажу комиссионных автомобилей, а также мультибрендового сервиса.

Напомним, что группа компаний «Автосан» (работает под брендами «Автосан», «ИНКОМ», «ИНКОМ АВТО», «СТС Моторс») является одним из самых крупных автодилеров Томской области и ранее входила в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. В портфеле ГК «Автосан» — бренды Renault, Hyundai, Nissan, а также ранее Mitsubishi, Citroen, SsangYong, Great Wall и Volvo. Генеральным директором группы компаний является Эдуард Волчек.

В условиях экономического кризиса и спада продаж на авторынке группа компаний была вынуждена искать пути снижения издержек. В марте 2016 года группа компаний «Автосан» выставила на торги сразу 3 автосалона. Действующий полнофункциональный дилерский центр Nissan площадью 4098 кв.м. был выставлен на продажу за 170 млн рублей. В 70 млн руб. оценен полнофункциональный дилерский центр Renault площадью 2257 кв.м. Наконец, 120 млн. рублей «Автосан» просила за полнофункциональный дилерский центр Hyundai площадью 2600 кв м. Вместе с тем, покупатель не был найден.

Продажи автомобилей марок Citroen, SsangYong, Great Wall были свернуты. С января 2017 года «Автосан» принял решение прекратить деятельность в качестве официального дилера Mitsubishi — бренда, полученного в 2011 году после ухода с рынка предшествующего партнера марки — «АвтоДоктор-Моторс». В настоящий момент «Автосан» лишь осуществляет сервисное обслуживание автомобилей этой японской марки. Кроме того, «Автосан», оставаясь официальным дилером Hyundai, уже не закупает автомобили корейского бренда напрямую у дистрибьютора. Вместе с тем, группа компаний осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей Hyundai.

Что касается бренда Renault, то группа компаний «Автосан» намерена продолжать свою деятельность в качестве официального дилера этой марки в Томске.

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