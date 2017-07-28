Вчера состоялась рабочая поездка Владимира Городецкого в Куйбышевский район. Среди прочего, он проинспектировал реализацию крупного проекта создания терминала по приему СПБТ.

В сентябре текущего года в Куйбышеве Новосибирской области завершится первый этап работ по строительству терминала по приёму, хранению и отгрузке смеси пропана бутана технической (СПБТ), сообщает пресс-служба областного правительства. Общий объем инвестиций в проект, разделенный на два этапа, составляет 10 млрд рублей. Реализует его дочернее предприятие ОАО «Газпром» — газодобывающая компания из Томской области ОАО «Востокгазпром».

Когда работы первого этапа подойдут к концу, объём перевалки СПБТ будет составлять до 200 тыс. тонн в год с отгрузкой в автомобильный транспорт. На втором этапе этот объем увеличится в три раза.

Согласно информации на сайте администрации Куйбышевского района, инвестиционный проект «Востокгазпрома» включает строительство терминала и продуктопровода протяженностью более 450 километров, по которому СПБТ будет поступать с месторождений Томской области на этот терминал. По словам губернатора Владимира Городецкого, работа этого объекта увеличит валовый продукт Куйбышевского района вдвое. Кроме того, для перевозки СПБТ власти планируют построить автомобильную дорогу Куйбышев-Барабинск.

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