ООО «УК «ПЛП» пошло на мировую с ООО «ЗКПД «Арматон», которое задолжало промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП) 16,7 млн руб. по аренде.

Производство по делу о взимании долга по арендному платежу с ООО «ЗКПД «Арматон» прекращено. Напомним, что домостроительный комбинат «Артматон», входящий в ГК «Перввый строительный фонд», где генеральным директором является депутат законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов, задолжал ПЛП Новосибирской области 17,7 млн руб.

В конце марта 2017 года в региональном правительстве прошло совещание, в рамках которого обсуждался вопрос, касающийся задолженности завода. Его итогом стало требование погасить большую часть просроченной суммы до конца апреля, а остальное вернуть к началу следующего года. Вел заседание первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Несмотря на эти договоренности, ЗКПД «Арматон» задолженность так и не погасил. 10 мая представители промышленно-логистического парка обратились в арбитражный суд Новосибирской области

2 июня в ЗКПД «Арматон» погасили часть задолженности в размере 1 млн руб. А в июле стороны достигли компромисса и заключили мировое соглашение, говорится в материалах суда. Исходя из условий мирового соглашения до 15 декабря 2018 года предприятие Майиса Мамедова с учетом просрочки обязано ежемесячно вносить на счет ООО «УК «ПЛП» порядка 1 млн руб.

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