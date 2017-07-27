Агентство по страхованию вкладов назвало банки-агенты, которые займутся выплатами возмещения гражданам, чьи средства остались в Межтопэнергобанке.

Накануне были выбраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО «Межтопэнергобанк». Напомним, ЦБ 20 июля отозвал лицензию у банка. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, победителями конкурса стали ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО «Межтопэнергобанк» начнутся 3 августа 2017 года», — добавили в агентстве.

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