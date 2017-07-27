Компания из Франции AccorHotels открыла свой первый отель в столице Иркутской области под брендом Ibis. Об этом компания сообщила в «Интерфакс».

Трехзвездочный отель на 128 мест французской гостиничной группы AccorHotels открылся в Иркутске. Отель под брендом Ibis расположился в центре областной столицы неподалеку от реки Ангары. Открытый отель стал самым восточным отелем группы AccorHotels в России. Всего в России под управлением оператора работает 42 отеля. Компания «М2» выступила девелопером и собственником гостиницы в Иркутске, а генеральным управляющим назначена Людмила Лозовая, работавшая ранее в отеле «Ibis Сибирь Омск».

Группа AccorHotels − французская компания, мировой оператор сетей гостиниц и ресторанов, основанная в 1967 году. Штаб-квартира — в пригороде Парижа Эври. Главный управляющий — Себастиан Базан. Accor Group имеет в собственности и в управлении около 4 тыс. отелей по всему миру с общим номерным фондом около 500 тыс. номеров, работающих под брендами: Sofitel, Pullman, Novotel, Adagio, Mercure, Ibis Styles, Ibis Budget и Formule 1. Помимо этого, компания управляет сетями ресторанов Ticket Restaurant и Luncheon Vouchers, а также рядом казино и туристических компаний.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter