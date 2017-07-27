Работы по реконструкции аэропорта в Кызыле выполнены на 90%

По информации АО «Сибмост», реконструкция аэропортового комплекса Кызыла выполнена уже на 90%. Предполагается, что после завершения работ аэропорт будет открыт всем типам воздушных судов без ограничений.

АО «Сибмост» на своем официальном сайте сообщил, что президент компании Сергей Титов, министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады и и.о. директора ФКП «Аэропорт Кызыл» Шолбан Кужугет провели совещание, где оценили ход реконструкции этого объекта.

В ходе работ «Сибмост» реконструирует взлетно-посадочную полосу, модернизирует пассажирский перрон и места техобслуживания воздушных судов, меняет сети энергоснабжения, сигнализации, связи и строит очистные сооружения. Выполнение ремонта соответствует графику.

«Идем в срок. Первые два этапа реконструкции выполнены на 100%. Готовность третьего этапа составляет примерно 80%. Завершение всего комплекса работ планируется на сентябрь», — прокомментировал Сергей Титов.

При этом государственная приемочная комиссия уже ввела в эксплуатацию первый этап реконструкции. Это 1450 из 2700 метров взлетно-посадочной полосы.

«Новая взлетно-посадочная полоса, оснащенная всей необходимой инфраструктурой – системами электроснабжения, стоянками судов, новыми рулежными дорожками и сигнальным оборудованием откроет авиапредприятие воздушным судам любого типа. Как следствие, дополнительное развитие получит транспортный и экономический потенциал Кызыла и республики Тыва, в целом», — добавил Сергей Титов.

Встреча с главой республики Тыва Шолбаном Кара-оолом, посвященная этому объекту, была одной из первых, которые провел новый руководитель АО «Сибмост» Сергей Титов. Тогда сообщалось, что ремонтные работы будут завершены до конца лета.

Кстати, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло рассказал «КС», что реконструкция аэропорта в Кызыле стала возможна именно благодаря работе полпредства. «После вмешательства полпредства уже произведена реконструкция аэропорта Кызыл. Она будет завершена к концу 2017 года. Туда вложено большее 500 млн руб. из федерального бюджета», — сказал он. Тогда же он рассказал, что аэропорт «Толмачево» планирует инвестировать в развитие аэропортов Барнаула и Бийска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter