Торговый знак «Новосибирскхлебопродукт» выставлен на продажу

Торговая марка новосибирского предприятия выставлена на торги. Сообщение об этом появилось 23 июля в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Начальная цена за торговую марку «Новосибирскхлебпродукт», выставляемую на продажу», составила 89,4 тыс. рублей. Торги, как следует из объявления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, пройдут 1 сентября 2017 года.

Помимо торгового знака на аукцион выставлены отдельными лотами доли в уставном капитале в ООО «Бизнесхлеб» (100%), ООО «Сиблен» (40%), ООО «Земфонд» (96%), ОАО «ТФГ «Сибирский хлеб» (5%). Цена каждого лота варьируется от 16,6 тыс. рублей до 16,766 тыс. рублей.

Напомним, ОАО «Новосибирскхлебопродукт» подал заявление о самобанкротстве в апреле 2013 года. В декабре 2014 года «Новосибирскхлебопродукт» был признан банкротом. Сумма требований кредиторов составляет 5 млрд рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter