В Новосибирске отремонтирована половина из запланированных дорог частного сектора

В Новосибирске отремонтировали почти 50% дорог частного сектора, вошедших в программу 2017 года. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть, сообщает пресс-служба мэрии города.



В Кировском, Заельцовском, Калининском, Дзержинском, Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска индивидуальная жилая застройка занимает до 30% общей площади.

По словам мэра Анатолия Локтя, весь запланированный объем работ на дорогах в частном секторе Новосибирска будет выполнен к сентябрю. «Не замечать проблемные вопросы в частном секторе мы не можем, поэтому второй год в Новосибирске реализуется программа благоустройства этих городских территорий. В большинстве микрорайонов проведён газ, продолжается ремонт дорог, дальше – организация освещения. Всё это меняет качество жизни горожан, которые живут недалеко от центральных районов, но в своих домах на свежем воздухе. Мы обязаны обеспечить транспортную доступность, чтобы они не чувствовали себя отрезанными, над этим и работаем», – прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, что площадь планируемого ремонта дорог частного сектора в 2017 году равняется 148,6 тыс кв.м. На это выделено более 94 млн руб. Работы ведут такие подрядные организации, как «ДорСтройФлот», «СоюзДорСтрой», «Перлит-Строй», «Новосибдорстрой», «Ставр» и СК «СибСтрой». Дороги ремонтируются несколькими способами, в том числе с применением органоминеральной и щебёночно-песчаной смесей.

Особое внимание при работах мэр Новосибирска потребовал уделить организации водоотведения. Также он отметил, что важно полностью согласовывать все работы с жителями территории, на которой они ведутся. «Ремонт дорог в частном секторе возможен только при полном его согласовании с населением, — пояснил он. — В основном мы находим общий язык с горожанами».

Кроме того, Анатолий Локоть осмотрел дороги частного сектора, отремонтированные в прошлом году, которые сейчас находятся на гарантийном обслуживании. По словам главы города, они находятся «в удовлетворительном состоянии».

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