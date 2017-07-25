Клиника «РЖД-Медицина» и новосибирский зоопарк организовали детский праздник

23 июля в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило прошла акция в честь Дня китов и дельфинов, организованная совместно с клиникой «РЖД-Медицина» и центром океанографии «Дельфиния».

Справка: Всемирный день китов и дельфинов был учрежден в 1986 году в честь введения запрета на китовый промысел. Он считается днем защиты всех морских млекопитающих.

Дельфины общаются с помощью ультразвука, а медицина использует его в диагностических, терапевтических и хирургических целях, например, в ультразвуковой диагностике (УЗИ). Именно поэтому сотрудники клиники «РЖД-Медицины» стараются активно взаимодействовать с дельфинарием и решили присоединиться к организации праздника для новосибирцев.

На мероприятии была создана фото-зона для детей и их родителей, часть объектов которой касались медицинской темы. Также прошли различные игры и конкурсы. А специалисты клиники провели с гостями праздника интерактив о жизни различных представителей морской фауны. Кстати, за правильные ответы участники получили ценные подарки, в том числе сертификаты на медицинские услуги.

Напомним, что Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» был открыт в Новосибирске в 2016 году.

Справка: Клиника «РЖД-Медицина» города Новосибирска входит в единый холдинг «РЖД-Медицина».

