ОАО «Новосибирскэнергосбыт» получило награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

По итогам 2016 года ОАО «Новосибирскэнергосбыт» присуждено звание лауреата XXI регионального конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

5 июля на торжественной церемонии подведения итогов губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий вручил генеральному директору ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяне Николаевне Подчасовой сертификат и статуэтку лауреата награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

В приветственной речи губернатор Новосибирской области поздравил участников конкурса и выразил благодарность за стабильную, качественную работу, которая способствует развитию экономики Новосибирской области.

Конкурс проводится ежегодно при участии Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское Соглашение», Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, Управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Награда присуждается в результате конкурсного отбора за успехи и лидерство предприятий Новосибирской области, которые демонстрируют устойчивое развитие и положительную динамику финансовых показателей, имеют опыт стабильной работы и содействуют социально-экономическому развитию Новосибирска и области.

Очередная награда «За успешное развитие бизнеса в Сибири» является высокой оценкой деятельности ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и подтверждает, что предприятие постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра оказываемых услуг и стабильно показывает высокие результаты.

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