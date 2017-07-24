В мэрии предложили сделать премьеру скандальной «Матильды» в Новосибирске

С предложением организовать премьеру фильма, запрета которого добивается депутат Госдумы Наталья Поклонская, обратилась в социальной сети Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В Новосибирске может пройти премьера скандально известного фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. С таким предложением обратилась к своим подписчикам в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Может сделаем премьеру фильма в Новосибирске?» — написала Терешкова, сопроводив сообщение ссылкой на публикацию о развернувшейся кампании против «Матильды», которую организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В частности, Поклонская направила в Минкульт РФ, в МВД и в Генпрокуратуру депутатский запрос «о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма «Матильда»».

Большая часть подписчиков поддержала предложение Анны Терешковой. Многие назвали идею Терешковой «отличной» и предложили кинотеатр «Победа» в качестве площадки.

«Хорошая идея, пусть у нас в «Победе» сделают премьеру», — написала комментарий Янина Шуйская.

Тем не менее присутствовала и обратная реакция части аудитории.

«Матильда» – художественный фильм режиссера Алексея Учителя, посвященный роману балерины Матильды Кшесинской и последнего российского императора Николая II. Премьера фильма запланирована на осень.

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