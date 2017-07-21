Семья владельцев «Сибмоста» рассталась с двумя крупными активами

Горно-Алтайский аэропорт в республике Алтай и санаторий «Золотой берег» на берегу Обского моря в Новосибирске сменили владельцев. Об этом стало известно накануне из подтверждения первого вице-президента АО «Сибмост» Владислава Кошкина.

Акции аэропорта Горно-Алтайска, принадлежавшие ранее ООО «Сибмост-Инвест», проданы структуре Сбербанка «СБК баланс» и АФК «Система» — 40% и 60% соответственно. Факт продажи подтвердил ТАСС совладелец и первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин. Это же подтверждает решение ФАС о согласовании сделки, опубликованное 19 июля. В качестве причины продажи аэропорта Кошкин назвал, что для его компании – это непрофильный актив. Сумму сделки Кошкины не раскрыли.

Напомним, аэропорт Горного Алтая, «Сибмост» приобрел в 2010 году. Компания в 2007-2011 годах выполняла работы по реконструкции главных воздушных ворот республики.

Отметим, что не только с этим активом рассталась семья Кошкиных. К всё той же дочерней компании Сбербанка «СБК Баланс» ушел санаторий «Золотой берег» на берегу Обского моря в Новосибирске. Смену владельцев подтвердил так же Владислав Кошкин, отказавшись от дальнейших комментариев. Из выписки ЕГРЮЛ следует, что санаторий перешел к новым владельца в конце июня.

К слову, в Арбитражном суде Новосибирской области в настоящий момент рассматривается дело как о банкротстве «Сибмоста», так и о несостоятельности его совладельцев – Владислава и Альберта Кошкиных. В середине июня антимонопольная служба согласовала ходатайства о приобретении 100% голосующих акций мостостроительной компании от московских ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» и ООО «Звенигородская ДСК», которые связаны с АФК «Система».

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