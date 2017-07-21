Регионы Сибири работают над повышением инвестиционной привлекательности

В 2017 году в ТОП-20 регионов России по состоянию инвестиционного климата не вошел ни один регион Сибири. 20 июля прошло совещание, на котором представители власти субъектов СФО обсудили эти результаты.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата формируется АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с 2015 года. Среди показателей рейтинга «Среднее время регистрации предприятий», «Среднее количество процедур по выдаче разрешений на строительство», «Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям» и др. Он формируется при помощи телефонного опроса представителей бизнеса.

Окружное совещание провел заместитель полпреда по СФО Вадим Головко. На нем представители власти регионов обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности.

Согласно данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2017 году лучшим среди Сибирских регионов оказалась Томская область. Она попала на 24 место по России. Новосибирская область немного уступила соседке и встала на 27 строчку. А 29 место у Алтайского края. При этом республики Алтай и Тыва, а также Алтайский край и Новосибирская область улучшили позиции по сравнению с 2016 годом. Но есть и регионы, результаты которых ухудшились.

«Каждый субъект Российской Федерации работает над улучшением своих показателей, поэтому регионам Сибири важно учитывать эту динамику, и прилагать усилия, чтобы предприниматели реально чувствовали происходящие изменения, тогда и оценки в рейтинге будут меняться в лучшую сторону», – прокомментировал Вадим Головко (цитируется по сайту Сибирского окружного информационного центра).

По мнению заместителя полпреда, данный рейтинг позволяет увидеть конкретные проблемы, которых необходимо решать региональным органам власти. Руководителям субъектов рекомендовано провести комплексный анализ результатов, а затем актуализировать существующие нормативные документы и управленческие практики.

Также участники окружного совещания отметили, что работу в сфере повышения инвестиционной привлекательности должны проводить не только власти регионов: она должна вестись и на уровне муниципальных образований.

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