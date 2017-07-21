Максим Останин, ранее занимавший должность руководителя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальником управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска. Информацию об этом он подтвердил «КС».

Напомним, что 24 мая на сессии совета депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о появлении в структуре департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии нового управления предпринимательства и инвестиционной политики. Ранее вопросами взаимодействия с бизнесом занимался департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии (возглавляемый Ларисой Уткиной) и комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (возглавляемый Максимом Останиным), который находился в ведении департамента промышленности.

С 30 июня 2017 года в мэрии Новосибирска на базе комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства было создано управление предпринимательства и инвестиционной политики.

Как ранее отмечал руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, новому подразделению передавались функции по реализации инвестиционной политики от департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики, а также функции по подготовке заключений соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений — от департамента земельных и имущественных отношений мэрии.

«Теперь в сфере интересов нашего управления — МСП и инвестиции», — пояснил Максим Останин. В новую должность он вступил 17 июля.

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