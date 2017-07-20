Долги новосибирских застройщиков по аренде выросли

Долги застройщиков перед бюджетом Новосибирска опять выросли. Об этом, а также о перспективах развития застроенных участков на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) рассказал и. о. начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска (ДЗИО) Юрий Кузнецов.



И. о. начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Юрий Кузнецов на заседании регионального делового клуба строителей 19 июля поднял проблему задолженности застройщиков по аренде земли перед муниципалитетом.

Всего мэрия города заключила 1, 4 тыс. договоров аренды земельных участков под строительство. При этом сумма задолженности застройщиков перед бюджетом муниципалитета составляет 2,7 млрд руб., из них 1,7 млрд руб. приходится на компании, которые ведут жилую застройку. Напомним, что по состоянию на конец мая, объем задолженности составлял 2,2 млрд руб.

«Департамент работает в рамках взыскания задолженности. Таким образом, какая-то часть находится либо в исполнительном производстве, либо в досудебном. Также мы принимаем определенные меры для заключения мировых соглашений», – рассказал Юрий Кузнецов.

Также мэрией поданы к строительным организациям 17 банкротных исков.

Как отметил и.о. начальника ДЗИО, участков под комплексное развитие в городе почти не осталось, поэтому данная работа теперь движется в направлении развития застроенных территорий (РЗТ). С 2009 года в Новосибирске заключено 39 договоров РЗТ. В настоящее время действуют 30 таких документов. «Таким образом, на этих территориях расположены 110 многоквартирных домов, подлежащих сносу. Из этих домов 76 должны расселить застройщики, а 34 – мэрия Новосибирска», – уточнил Юрий Кузнецов.

В 2016 году на торги были выставлены 12 площадок под РЗТ, 8 из которых нашли своего застройщика. В первом полугодии текущего года таких договоров заключено два.

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