Первые финансовые отчеты выдвиженцев на довыборы в Новосибирске начали поступать в избирательные комиссии. Пока самым «солидным» выглядит счет самовыдвиженца Сергея Бойко.

Избирательные комиссии начали публиковать первые отчеты об объеме средств избирательных фондов кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области и совет депутатов Новосибирска.

На данный момент обнародованы данные по семи кандидатам в горсовет Новосибирска, где осенью пройдут довыборы на округе № 14 (Калининский район). Также выложена информация по трем кандидатам в законодательное собрание по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска).

Что касается кандидатов в ЗС, лидер по первому финансовому отчету пока — Сергей Бойко, самовыдвиженец, руководитель регионального штаба Навального. На его счету было 85 тысяч рублей, израсходовано 84,43 рубля. Сегодня он заявил о том, что собрал необходимые для регистрации подписи избирателей — примерно две тысячи. Инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин, который баллотируется от «Коммунистов России», «задекларировал» 20 тысяч рублей. Нулевые счета показал 31-летний заместителю директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников, который выдвигается от «Ветеранов России».

Городская избирательная комиссия опубликовала первые финансовые отчеты семи кандидатов в совет депутатов Новосибирска. Но судя по этой информации, пока пусто на счетах четырех из них — единоросса Игоря Атякшева, коммуниста Дмитрия Коликина, справедливоросса Александра Вандакурова и члена ЛДПР Дмитрия Голованева. У самовдвиженца временно не работающей Дарьи Миняковой и директора ООО «Технологии», председателя новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексея Кабанова в отчетах по 400 и 500 рублей. Больше всех — пять тысяч рублей было в фонде 43-летней домохозяйки Натальи Дмитриевой, которая в прошлом году, будучи членом «Национально-освободительного движения», баллотировалась в законодательное собрание Новосибирской области. 650 из них она потратила на организацию сбора подписей.

Как пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области, у кандидатов еще есть время для предоставления информации об открытии и состоянии избирательных счетов. Избирком публикует данные в течение пяти дней.

Срок подачи уведомления в избиркомы о желании участвовать в сентябрьских выборах в Новосибирской области заканчивается сегодня, 19 июля.

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