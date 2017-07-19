На следующей неделе улицы трех районов областного центра на несколько дней останутся без горячей воды. АО «СИБЭКО» с 24 июля начинает гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-2.

О новых отключениях горячей воды в зоне ТЭЦ-2 рассказали в пресс-службе АО «СИБЭКО». Гидравлические испытания с 24 по 29 июля коснутся трех районов Новосибирска – Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного.

В частности, горячего водоснабжения не будет по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста – в Ленинском районе. В Железнодорожном районе отключат потребителей по улицам Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького. В Октябрьском районе энергетики проверят только улицу Большевистская.

В «СИБЭКО» пообещали, что испытания с отключениями горячей воды закончатся уже в этом месяце.

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