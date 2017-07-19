За первое полугодие 2017 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,1 млн пассажиров, что на 25,9% больше показателя прошлого года. Из них количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1,4 млн человек (+17,9%), на международных — 659,5 тыс. человек (+48,5%).

Непосредственно в июне пассажиропоток аэропорта Толмачёво увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 478,3 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 349,9 тыс. пассажиров (+12,3%), на международных — 128,3 тыс. (+32,3%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам шести месяцев увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в общем пассажиропотоке составила 20%.

Самыми динамичными направлениями июня стали Салехард (рост пассажиропотока более чем в 10 раз), Ростов-на-Дону (+378%), Горно-Алтайск (+244%), Тюмень (+203%), Екатеринбург (+101%), Сеул (+295%), Фергана (+165%), Наманган (+81%), Астана (+70%) и Душанбе (+25%). При этом рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья в июне составил 61%, а по итогам полугодия —75%.

В январе-июне аэропорт обслужил 11 331 самолёто-вылет (+17,3% к аналогичному периоду прошлого года), в июне — 2 177 самолёто-вылетов (+6,5%). За шесть месяцев 2017 года обработано 13 657 тонн груза и почты (+25,2%), в том числе в июне — 2 198 тонн груза и почты (+13,56%).

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