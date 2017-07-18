На аллее Красного проспекта в Новосибирске обновят деревья

Живая изгородь из вязов появится на аллее Красного проспекта от площади Свердлова до улицы Коммунистической. Ранее здесь было вырублено два десятка берез.

Вчера на Красном проспекте в самом центре Новосибирска было положено начало озеленению одной из самых оживленных улиц города от площади Свердлова до улицы Коммунистической. Ранее здесь пришлось вырубить 25 берез, которые дендрологическое обследование признало больными, поскольку корневая система находилась под асфальтовым покрытием, соответственно, они не получали ни влаги, ни питательных веществ.

Теперь же на месте срубленных деревьев сотрудники МКУ «Горзеленхоз» высадят около сотни саженцев мелколистного вяза.

«Это неприхотливые деревья, которые хорошо чувствуют себя в нашем климате, – отметил заместитель директора МКУ «Горзеленхоз» Максим Салахов. – Сейчас мы пересаживаем их с закрытой корневой системой, и я думаю, что до конца лета они все хорошо приживутся».

Планируется, что вязы станут живой изгородью и тем самым послужат барьером от пыли и загазованности. Помимо вязов, на обновленной аллее появятся крупномерные деревья, но какие именно, сейчас решают ландшафтные архитекторы. В целом, напомним, главную улицу Новосибирска ожидают большие изменения в следующем году. На прошлой неделе в мэрии прошли публичные слушания, где разработчики проектов реконструкции — КБ Strelka, Сибирского центра содействия архитектуре и КБ «Адаптик-А» — представили свои решения.

А пока же мэрия собирается провести реконструкцию этой аллеи, заложенной еще в 1912 году. Согласно проекту, стоимость которого составила 10 млн рублей, территория станет архитектурно-исторической зоной имена маршала Покрышкина. Проект был утвержден в 2013 году.

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