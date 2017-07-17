АО «Вектор-БиАльгам» получило льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП). Компания планирует на эти средства запустить производство вакцины от гепатита А, говорится в сообщении пресс-службы ФРП.

Сегодня стало известно, что АО «Вектор-БиАльгам» привлек льготный заем в размере 60 млн рублей от ФРП из 219 млн рублей общей стоимости проекта производства медицинских препаратов. Средства будут направлены на производство вакцин от гепатита А в ампулах и шприц-дозах. Заем предоставлен новосибирской компании под 5% годовых.

В компании рассказали, что продукция будет реализовываться не только на отечественном рынке – около 15% препаратов планируется экспортировать.

Напомним, поддержку для реализации своего проекта предприятие из р.п. Кольцово искало с 2016 года. Так, «Вектор-БиАльгам» подавал заявку на участие в программе Корпорации МСП в начале 2016 года. Однако получив предварительное одобрение главы Корпорации Александра Бравермана, льготное кредитование не получила.

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