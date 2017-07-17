Аукцион по благоустройству набережной в Новосибирске не состоялся

Заключение о признании торгов несостоявшимися вынесла конкурсная комиссия 14 июля. Торги, напомним, должны были пройти 11 июля.

Конкурсная комиссия признала аукцион по благоустройству Михайловской набережной в Новосибирске несостоявшимся. Это стало известно из документации, размещенной на сайте госзакупок. Причиной, судя по документам, стало то, что ни один из двух подавших заявок участников не подал предложения о цене контракта. Максимальной суммой контракта при публикации закупки было объявлено 120,3 млн рублей.

В пресс-службе мэрии Новосибирска «КС» рассказали, что имена участников станут известны после официальной публикации протоколов рассмотрения заявок 18 июля, а подписан договор с одним из участников будет не ранее 31 июля. Как ранее заверяла начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, прогуляться по новому променаду можно будет уже в октябре этого года.

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