Наибольшее количество площадей коммерческой недвижимости по итогам первого полугодия 2017 года, в Новосибирске сдается в аренду и продается в Ленинском районе города, сообщает консалтинговое агентство «R-Аналитика». Лидерами роста цен в сегменте аренды и продажи за шесть месяцев стали складские помещения, прибавив в стоимости 18% и 2,4% соответственно.

Количество площадей коммерческой недвижимости, которое на данный момент сдается в аренду в Ленинском районе, составляет 18% площадей от всех, предлагаемых к аренде в городе. Это же район является лидером по количеству предлагаемых к аренде объектов. Их количество также составляет 18% от общего количества по городу, подсчитали эксперты консалтингового агентства «R-Аналитика. В первом полугодии 2016 года лидером по площадям был Октябрьский район (20%), а по количеству объектов аренды – Центральный (19%).

Минимум предложений в этом году приходится на Первомайский район. Цены аренды на основные типы помещений (в среднем по городу) на данный момент держатся в диапазоне: офисное – 650 рублей за кв. метр, торговое – 1500 рублей за кв. метр, складские – 270 рублей за кв. метр.

Что касается продажи, в первом полугодии 2017 года лидером по площадям и количеству объектов, предлагаемым к продаже, также является Ленинский район – 20% и 18% соответственно. В прошлом году эти позиции занимали Заельцовский район (14%), а по количеству объектов – Ленинский (16%). Лидерами предложений к продаже по площадям являются офисные помещения. Их доля в предложениях к продаже оставляет 39%.

Больше всего упали в цене в первом полугодии 2017 года офисные помещения (-3,5%), выросли – складские – на 2,4%. В целом, цены продажи на основные типы помещений составили: офисное – 63,8 тыс. рублей за кв. метр, торговое – 44,7 тыс. рублей за кв. метр, складские – 21,7 тыс. рублей за кв. метр.

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